ЦСКА назначили нового тренера вратарей

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о назначении Дмитрия Крамаренко тренером вратарей.



"Дмитрий Крамаренко отправится вместе с командой на зимние сборы в Кампоамор 17 января", – сказано в заявлении.

Дмитрий Крамаренко играл за ЦСКА с 2002 по 2003 год. В общей сложности сыграл за клуб в 3 матчах. После окончания карьеры игрока, работал в академии "красно-синих". С 2020 года 46-летний специалист был тренером вратарей сборной Азербайджана.

Напомним, что Крамаренко сменил на должности тренера вратарей Сергея Овчинникова, который покинул в конце 2020 года в связи с завершением контракта.