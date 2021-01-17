ЦСКА назначили нового тренера вратарей
ЦСКА на своем официальном сайте объявил о назначении Дмитрия Крамаренко тренером вратарей.
"Дмитрий Крамаренко отправится вместе с командой на зимние сборы в Кампоамор 17 января", – сказано в заявлении.
Дмитрий Крамаренко играл за ЦСКА с 2002 по 2003 год. В общей сложности сыграл за клуб в 3 матчах. После окончания карьеры игрока, работал в академии "красно-синих". С 2020 года 46-летний специалист был тренером вратарей сборной Азербайджана.
Напомним, что Крамаренко сменил на должности тренера вратарей Сергея Овчинникова, который покинул в конце 2020 года в связи с завершением контракта.
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