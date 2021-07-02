ЦСКА назвал игроков, которые отправятся на второй сбор
Фото сайт ЦСКА
Московский ЦСКА опубликовал список футболистов, которых тренерский штаб команды решил взять на второй сбор в Австрии.
Всего к новому сезону будут готовиться 27 игроков. Вне состава армейцев оказались Лассана Н’Диайе, Илья Шкурин и Седрик Гогуа.
Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков, Владимир Шайхутдинов;
Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Бруно Фукс, Георгий Щенников;
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Эмиль Бохинен, Алан Дзагоев, Бактиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Максим Мухин, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наир Тикнизян, Чидера Эджуке;
Нападающие: Антон Заболотный, Фёдор Чалов, Владислав Яковлев.
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