ЦСКА назвал игроков, которые отправятся на второй сбор

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ЦСКА назвал игроков, которые отправятся на второй сбор

Фото сайт ЦСКА

Московский ЦСКА опубликовал список футболистов, которых тренерский штаб команды решил взять на второй сбор в Австрии.

Всего к новому сезону будут готовиться 27 игроков. Вне состава армейцев оказались Лассана Н’Диайе, Илья Шкурин и Седрик Гогуа.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков, Владимир Шайхутдинов;

Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Бруно Фукс, Георгий Щенников;

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Эмиль Бохинен, Алан Дзагоев, Бактиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Максим Мухин, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наир Тикнизян, Чидера Эджуке;

Нападающие: Антон Заболотный, Фёдор Чалов, Владислав Яковлев.

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