ЦСКА назвал лучшего футболиста команды в октябре

Болельщики московского ЦСКА путём голосования определили лучшего игрока команды по итогам октября.

Этого звания удостоился полузащитник Константин Марадишвили - его поддержали 18 процентов опрошенных фанатов армейцев.

Константин Марадишвили — лучший игрок #ЦСКА в октябре! pic.twitter.com/xbedHElR6O — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 14, 2020

В топ-3 также попали Виктор Васин и Бактиёр Зайнутдинов (оба - по 17%).

В октябре Марадишвили сыграл за ЦСКА 5 матчей и забил 1 гол.

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