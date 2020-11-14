ЦСКА назвал лучшего футболиста команды в октябре

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ЦСКА назвал лучшего футболиста команды в октябре

Болельщики московского ЦСКА путём голосования определили лучшего игрока команды по итогам октября.

Этого звания удостоился полузащитник Константин Марадишвили - его поддержали 18 процентов опрошенных фанатов армейцев.

В топ-3 также попали Виктор Васин и Бактиёр Зайнутдинов (оба - по 17%).

В октябре Марадишвили сыграл за ЦСКА 5 матчей и забил 1 гол.

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