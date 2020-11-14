ЦСКА назвал лучшего футболиста команды в октябре
Болельщики московского ЦСКА путём голосования определили лучшего игрока команды по итогам октября.
Этого звания удостоился полузащитник Константин Марадишвили - его поддержали 18 процентов опрошенных фанатов армейцев.
Константин Марадишвили — лучший игрок #ЦСКА в октябре! pic.twitter.com/xbedHElR6O— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 14, 2020
В топ-3 также попали Виктор Васин и Бактиёр Зайнутдинов (оба - по 17%).
В октябре Марадишвили сыграл за ЦСКА 5 матчей и забил 1 гол.
Не пропустите: Олег Романцев оценил шансы ЦСКА выйти в плей-офф Лиги Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Лига Наций: Мальта победила Андорру, Сан-Марино и Гибралтар сыграли вничью
-
"Жальгирис" - новый чемпион Литвы
-
ЦСКА назвал лучшего футболиста команды в октябре
-
"Атлетико" готовит предложение по трансферу Дибалы
-
Соболев показал мастер-класс ударов по воротам с отрицательного угла
-
Фабрегас: "Джек Уилшер мог бы заиграть в "Реале" или "Барселоне"
-
В УЕФА отреагировали на информацию о проведении всех матчей Евро-2020 в Великобритании
-
"Челси" показал тренировку 38-летнего Петра Чеха
-
"Ювентус" зимой предложит "Наполи" обменяться игроками
-
Кудряшов сравнил чемпионаты России и Турции
-
"Барселона" признана лучшей командой Испании в 21-м веке
-
В чемпионате России решили ввести систему Fan ID
-
Роналду оценил, как теннисист Джокович изобразил его празднование гола
-
Президент Серии А назвал размер убытков турнира за 2020 год из-за пандемии
-
В семье Сергея Семака зафиксированы случаи заражения коронавирусом
-
Неизвестные угнали автомобиль Кейна
-
Черчесов выбрал капитана сборной России на матч с Турцией
-
"Атлетико" интересуется хавбеком "РБ Лейпциг"
-
Стал известен размер зарплаты Вагнера Лава в "Кайрате"
-
"Реал" определился с размером летнего предложения по Мбаппе