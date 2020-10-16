ЦСКА назвал лучшего футболиста команды в сентябре

Болельщики московского ЦСКА путём голосования определили лучшего игрока команды по итогам сентября.

Этого звания удостоился полузащитник Бактиер Зайнутдинов - его поддержали 37 процентов опрошенных фанатов армейцев.

По итогам голосования на официальном сайте Бактиёр Зайнутдинов выбран лучшим игроком #ЦСКА в сентябре https://t.co/mdvizbePCW pic.twitter.com/8Owb9JxtRR — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 15, 2020

В топ-3 также попали Никола Влашич (23%) и Игорь Акинфеев (18%).

В сентябре Зайнутдинов принял участие в 3 матчах ЦСКА, результативными действиями не отличался.

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