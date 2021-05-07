ЦСКА назвал лучшего игрока команды в апреле
Фото твиттер ЦСКА
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком команды по итогам апреля.
Капитан армейцев получил поддержку 29 процентов болельщиков в ходе соответствующего голосования.
Голкипер опередил Алана Дзагоева (23%) и Чидеру Эджуке (21%). Он получил данную награду второй месяц подряд.
В апреле Акинфеев сыграл за ЦСКА 6 матчей и пропустил 8 голов.
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