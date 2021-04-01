ЦСКА назвал лучшего игрока в феврале-марте
Фото: Твиттер @pfc_cska
Пресс-служба ЦСКА опубликовала результаты голосования болельщиков за лучшего игрока команды в феврале-марте.
По мнению фанатов, за этот период лучше всех себя проявил голкипер Игорь Акинфеев.
Капитан "красно-синих" получил 40% голосов болельщиков. На второй строчке оказался хавбек Чидера Эджуке, а замкнул тройку защитник Марио Фернандес.
По итогам опроса на официальном сайте лучшим игроком #ЦСКА в феврале-марте стал Игорь #Акинфеев, отбивший пенальти с Зенитом и обновивший свои рекорды в Кубке и РПЛ https://t.co/WMNtc4fYMo pic.twitter.com/xR1UREapFh— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 1, 2021
Акинфеев отметился сухим матчем в игре с хабаровским СКА (2:0) в Кубке России, а также отбил пенальти в игре РПЛ с "Зенитом" (2:3).
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