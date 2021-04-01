ЦСКА назвал лучшего игрока в феврале-марте

Фото: Твиттер @pfc_cska

Пресс-служба ЦСКА опубликовала результаты голосования болельщиков за лучшего игрока команды в феврале-марте.

По мнению фанатов, за этот период лучше всех себя проявил голкипер Игорь Акинфеев.

Капитан "красно-синих" получил 40% голосов болельщиков. На второй строчке оказался хавбек Чидера Эджуке, а замкнул тройку защитник Марио Фернандес.

По итогам опроса на официальном сайте лучшим игроком #ЦСКА в феврале-марте стал Игорь #Акинфеев, отбивший пенальти с Зенитом и обновивший свои рекорды в Кубке и РПЛ https://t.co/WMNtc4fYMo pic.twitter.com/xR1UREapFh — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 1, 2021

Акинфеев отметился сухим матчем в игре с хабаровским СКА (2:0) в Кубке России, а также отбил пенальти в игре РПЛ с "Зенитом" (2:3).