ЦСКА назвал лучшего игрока в феврале-марте

Теги цска москваигорь акинфеевчидера эджукемарио фернандес

ЦСКА назвал лучшего игрока в феврале-мартеФото: Твиттер @pfc_cska 
Пресс-служба ЦСКА опубликовала результаты голосования болельщиков за лучшего игрока команды в феврале-марте.

По мнению фанатов, за этот период лучше всех себя проявил голкипер Игорь Акинфеев.

Капитан "красно-синих" получил 40% голосов болельщиков. На второй строчке оказался хавбек Чидера Эджуке, а замкнул тройку защитник Марио Фернандес.

Акинфеев отметился сухим матчем в игре с хабаровским СКА (2:0) в Кубке России, а также отбил пенальти в игре РПЛ с "Зенитом" (2:3).

Читать также: ЦСКА 1 апреля пошутил о гражданстве Олича | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сарри может возглавить "Рому"

Сарри может возглавить "Рому"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов