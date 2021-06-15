ЦСКА назвал нового главного тренера после ухода Олича

Фото: инстаграм братьев Березуцких/Автор неизвестен

Исполняющим обязанности главного тренера московского ЦСКА назначен Алексей Березуцкий, сообщается на официальном сайте клуба.

На посту наставника "армейцев" Березуцкий сменил хорвата Ивицу Олича, который ушел в отставку.

38-летний Березуцкий в бытность футболистом выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 годы.

Не пропустите: ЦСКА бесплатно подписал 21-летнего хавбека из "Велеса". | http://soccernews.ru