ЦСКА назвал нового главного тренера после ухода Олича
Фото: инстаграм братьев Березуцких/Автор неизвестен
Исполняющим обязанности главного тренера московского ЦСКА назначен Алексей Березуцкий, сообщается на официальном сайте клуба.
На посту наставника "армейцев" Березуцкий сменил хорвата Ивицу Олича, который ушел в отставку.
38-летний Березуцкий в бытность футболистом выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 годы.
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