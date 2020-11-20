ЦСКА назвал официальный диагноз Дивеева

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ЦСКА назвал официальный диагноз Дивеева

Пресс-служба московского ЦСКА огласила результаты медицинского обследования защитника Игоря Дивеева.

"Диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей носа со смещением", - говорится в заявлении армейцев.

Сроки восстановления 21-летнего футболиста пока неизвестны, он находится под наблюдением врачей.

В текущем сезоне Дивеев сыграл за ЦСКА 13 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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