ЦСКА назвал подробности травмы Дзагоева

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ЦСКА назвал подробности травмы Дзагоева
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прошел медицинское обследование из-за травмы, которую он получил в матче 2-го тура чемпионата России "Тамбовом" (2:1), сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано повреждение мышцы задней поверхности бедра. Сроки восстановления игрока станут известны позднее. Участие хавбека в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (19 августа) маловероятно.

30-летний Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. Всего за московский клуб он провел 356 матчей во всех турнирах, забил 75 голов и отдал 88 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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