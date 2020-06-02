ЦСКА назвал причину визита Ахметова в Мюнхен

Стало известно, с какой целью полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов находится в Мюнхене.

Как сообщает официальный сайт армейцев, 22-летнему футболисту предстоит запланированная артроскопия на левом плечевом суставе.

Мини-операция состоится сегодня, 2 июня. Сроки восстановления хавбека после процедуры пока неизвестны.

В текущем сезоне Ахметов сыграл за ЦСКА 30 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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