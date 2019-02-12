ЦСКА назвал соперников по товарищеским матчам на заключительном сборе

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ЦСКА назвал соперников по товарищеским матчам на заключительном сборе

Московский ЦСКА определился с тремя соперниками, с которыми команда проведёт товарищеские матчи во время заключительного сбора в Испании.

Как сообщает официальный сайт клуба, 16 февраля армейцы сразятся с английским "Ньюкаслом", 19 февраля - с испанской "Картахеной", а 23 февраля - с "Уфой", представляющей РПЛ.

Также не исключается, что в календарь может добавиться ещё одна контрольная игра, однако ни возможный соперник, ни дата поединка пока неизвестны.

Напомним, что первый официальный матч после зимнего перерыва ЦСКА проведёт 2 марта. Подопечные Виктора Гончаренко будут гостить у тульского "Арсенала".

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