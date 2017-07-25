ЦСКА назвал состав на матч Лиги Чемпионов против АЕКа

Теги цска москвааеквиктор гончаренко

ЦСКА назвал состав на матч Лиги Чемпионов против АЕКаГлавный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко назвал состав своей команды на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против греческого АЕКа.

Так, армейцы начнут игру в следующем сочетании: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Головин, Дзагоев, Витиньо, Чалов.

Напомним, не пропустите превью к сегодняшнему матчу ЦСКА. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов