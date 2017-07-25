ЦСКА назвал состав на матч Лиги Чемпионов против АЕКа

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко назвал состав своей команды на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против греческого АЕКа.

Так, армейцы начнут игру в следующем сочетании: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Головин, Дзагоев, Витиньо, Чалов.

Напомним, не пропустите превью к сегодняшнему матчу ЦСКА. | soccernews.ru