ЦСКА назвал состав на первый сбор в Испании
Тренерский штаб московского ЦСКА определился с составом на первый тренировочный сбор, который пройдёт в испанском Кампоаморе.
Как сообщает официальный сайт армейцев, на Пиренейский полуостров отправились 25 футболистов. Кроме того, на просмотр приедет форвард КАМАЗа Давид Караев.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп;
Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Звонимир Шарлия, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа;
Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили;
Нападающие: Фёдор Чалов, Лассана Н’Диайе, Илья Шкурин.
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