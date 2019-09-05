ЦСКА назвал сроки травмированного Ефремова

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ЦСКА назвал сроки травмированного Ефремова

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов перенес операцию в связи с травмой колена, сообщает официальный сайт клуба.

В одной из клиник Мюнхена футболисту сделали реконструкцию медиальной и передней крестообразной связок колена. Сроки восстановления игрока составят не менее 6-7 месяцев. Таким образом, он вернется в строй не раньше марта-апреля 2020 года.

Напомним, что травму игрок армейцев получил в матче 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2).

24-летний футболист Ефремов выступает за ЦСКА с 2013 года. Всего он провел за московский клуб 54 матча во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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