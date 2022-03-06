ЦСКА назвал сроки восстановления Марио Фернандеса

Фото: инстаграм Марио Фернандеса/Автор неизвестен

Защитник ЦСКА Марио Фернандес пропустит небольшой период времени из-за травмы, полученной в матче 20-го тура чемпионата России с "Нижним Новгородом" (1:0), сообщается на официальном сайте клуба.

"Фернандес вчера прошел дополнительное обследование, не выявившее повреждений, которые бы обусловили длительное лечение. В настоящее время футболист находится под контролем врачей команды. Окончательная тактика и длительность лечения будут определены после оценки динамики состояния через 2-3 дня", – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне 32-летний Фернандес провел за ЦСКА 20 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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