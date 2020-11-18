ЦСКА назвал "Зениту" цену на Влашича

В летне-осеннее трансферное окно петербургский "Зенит" хотел купить хорватского полузащитника московского ЦСКА Николу Влашичу, но трансфер не состоялся, так как "армейцы" запросили за игрока 50 миллионов евро, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, "Зенит" был готов заплатить за хавбека 35 миллионов евро, а ему самому предлагал контракт с зарплатой в 4,5 миллиона евро в год. Влашич был готов перейти в петербургский клуб, так как он играет в Лиге Чемпионов в отличие от ЦСКА. Интерес к хорвату также проявляют "Интер", "Наполи", "Рома" и "Аталанта".

В нынешнем сезоне 23-летний Влашич провел за ЦСКА 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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