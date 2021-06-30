ЦСКА не будет пускать на стадион болельщиков без QR-кода

ЦСКА сделал заявление касательно допуска зрителей на игры нового сезона РПЛ.

"Уважаемые болельщики! Напоминаем вам, что свободная продажа абонементов, как и было запланировано, стартует завтра. Обращаем ваше внимание, что в соответствии с указом Мэра Москвы посещение спортивных мероприятий в Москве с 28 июня осуществляется при условии наличия у посетителей QR-кода.

Таким образом, до момента каких-либо возможных изменений в действующем указе к началу нового сезона проход зрителей в сектора стадиона будет осуществляться по QR-коду, в том числе и тех, кто уже продлил свой абонемент. Проверка QR-кода будет происходить в досмотровой зоне", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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