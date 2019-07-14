ЦСКА не договорился по трансферу бразильского хавбека



ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Интернасьонала" Родриго Доурадо, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, российский клуб сделал предложение по трансферу игрока, но получил отказ. Бразильцы хотят получить за футболиста не менее 10 миллионов евро. Также бразильцем интересуется "Галатасарай".

25-летний Доурадо является воспитанником "Интернасьонала". Он выступает за клуб с 2012 года и провел за него 133 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Сыграл 1 матч за олимпийскую сборную Бразилии. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2020 года.

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