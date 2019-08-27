ЦСКА не договорился по трансферу испанского защитника

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ЦСКА не договорился по трансферу испанского защитника
Защитник "Севильи" Серхи Гомес не перейдет в ЦСКА, сообщает El Desmarque.

По сведениям издания, клубы не смогли договориться по сумме трансфера, поэтому футболист, скорее всего, останется в "Севилье", хотя им также интересуются "Аталанта", "Валенсия" и "Вальядолид".

27-летний Гомес является воспитанником "Барселону". В "Севилью" он перешел год назад из "Сельты" за 5,4 миллиона евро. Всего он провел за севильцев 48 матчей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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