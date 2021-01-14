ЦСКА не хочет отпускать Алексея Березуцкого

1 Теги цска москваалексей березуцкий

ЦСКА не хочет отпускать Алексея Березуцкого

Руководство московского ЦСКА обеспокоено желанием заместителя генерального директора по спортивным вопросам Алексея Березуцкого покинуть клуб.

По информации Sport24, боссы армейцев хотят сохранить 38-летнего функционера и намерены убедить его остаться.

Ранее сообщалось, что Алексей Березуцкий собирается уйти из-за разногласий с руководством клуба.

Напомним, что нынешнюю должность экс-защитник занимает с января 2020 года.

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