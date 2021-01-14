ЦСКА не хочет отпускать Алексея Березуцкого

Руководство московского ЦСКА обеспокоено желанием заместителя генерального директора по спортивным вопросам Алексея Березуцкого покинуть клуб.

По информации Sport24, боссы армейцев хотят сохранить 38-летнего функционера и намерены убедить его остаться.

Ранее сообщалось, что Алексей Березуцкий собирается уйти из-за разногласий с руководством клуба.

Напомним, что нынешнюю должность экс-защитник занимает с января 2020 года.

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