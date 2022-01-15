ЦСКА не интересуется Мурики

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ЦСКА не интересуется Мурики

Фото твиттер Ведата Мурики

"Чемпионат" опроверг информацию о переговорах между ЦСКА и "Лацио" касательно перехода форварда Ведата Мурики.

Источник утверждает, что армейцы не рассматривают этот вариант усиления атаки.

Рыночная стоимость косовара оценивается в 6 миллионов евро. Его контракт с "орлами" действует до 2025 года.

В текущем сезоне Мурики сыграл за "Лацио" 14 матчей и сделал 1 ассист.

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