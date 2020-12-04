ЦСКА не может победить в еврокубках на своем поле уже более двух лет
Московский ЦСКА уже более двух лет не может победить в еврокубках на своем поле.
В последний раз "армейцы" добились победы в октябре 2018 года в домашнем матче Лиги Чемпионов с мадридским "Реалом" (1:0). С тех пор ЦСКА провел восемь домашних матчей в еврокубках, четыре раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения.
Напомним, что в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА проиграл "Вольфсбергу" со счетом 0:1 и потерял шансы выйти в плей-офф Лиги Европы.
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