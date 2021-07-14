ЦСКА не намерен отпускать Влашича в аренду

Фото: инстаграм Влашича/Автор неизвестен

Как сообщает "Матч ТВ", московский ЦСКА не станет отдавать в аренду хавбека сборной Хорватии Николу Влашича, которым активно интересуется "Милан".

По информации источника, в случае, если "армейцам" придется расстаться с Влашичем, то они будут согласны только на полноценный трансфер.

Отмечается, что если "россонери" не согласятся на условия московского клуба, то Влашич останется в ЦСКА как минимум до конца следующего сезона.

Напомним, что ранее СМИ писали о желании "Милана" взять хорватского футболиста в аренду с правом обязательного выкупа за 25 млн евро при попадании в Лигу чемпионов. Сам игрок уже согласился на трансфер в итальянский клуб.

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл 26 матчей за ЦСКА в РПЛ, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт Влашича с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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