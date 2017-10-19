ЦСКА не нанес ни одного удара в створ ворот "Базеля"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов ЦСКА на своем поле проиграл "Базелю" со счетом 0:2.

Стоит отметить, что футболисты российского клуба ни разу не попали в створ ворота соперников, пробив 11 раз.

При этом швейцарцы попали в ворота армейцев 6 раз из 11 ударов.

Напомним, что ЦСКА после трех туров с тремя очками занимает третье место в группе.

Не пропустите: Первое швейцарское поражение: ЦСКА уступил "Базелю". | http://soccernews.ru