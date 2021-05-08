ЦСКА не планирует выкупать Рондона

Фото: инстаграм Саломона Рондона/Автор неизвестен

Венесуэльский нападающий ЦСКА Саломон Рондон, скорее всего, покинет московский клуб в летнее трансферное окно, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, руководство "армейцев" не планирует выкупать трансфер форварда, который до конца 2022 года принадлежит китайскому клубу "Далянь Про".

В нынешнем сезоне 31-летний Рондон провел за ЦСКА 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола (два - с пенальти) и сделал одну результативную передачу.

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