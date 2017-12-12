ЦСКА не получал предложений по Головину

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ЦСКА не получал предложений по Головину

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что у клуба нет предложений о трансфере полузащитника Александра Головина.

Ранее стало известно, что лондонский "Челси" готов заплатить за 21-летнего футболиста 17 миллионов евро.

"Сложно комментировать эту информацию, которая всё-таки, пожалуй относится к разряду слухов. Наверное, Саша заслужил своей игрой внимание селекционеров ведущих клубов. Но говорить о какой-то конкретике абсолютно не приходится. Пока никакого конкретного предложения по Головину нет" - сказал Бабаев

Не пропустите: Мостовой прокомментировал слухи об интересе "Челси" к Головину. | http://soccernews.ru

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