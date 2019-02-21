ЦСКА не смог договориться о трансфере Лукаса Сантоса

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ЦСКА не смог договориться о трансфере Лукаса Сантоса

Переход хавбека "Васко да Гама" Лукаса Сантоса в ЦСКА не состоится.

Как сообщает Globo Esporte, клубы не смогли согласовать стоимость трансфера 19-летнего футболиста. Отмечается, что "армейцы" собирались выкупить 90 процентов прав на футболиста, однако бразильский клуб запрашивал более 4 миллионов евро за меньший процент прав.

Лукас Сантос совсем недавно дебютировал за первую команду. Он успел провести четыре матча, однако результативными действиями не отличился.

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