ЦСКА не смог обыграть "Уфу" в матче 13-го тура РПЛ

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ЦСКА не смог обыграть "Уфу" в матче 13-го тура РПЛ

ЦСКА в матче 13-го тура не смог в гостях обыграть "Уфу".

В составе "армейцев" голом отметился Ильзат Ахметов, у хозяев отличился Вячеслав Кротов.

"Уфа" - ЦСКА - 1:1 (0:1)

Голы: Ахметов, 26 - 0:1, Кротов, 83 - 1:1.

"Уфа": Беленов, Терентьев (Круговой, 68), Неделчару, Пуцко, Табидзе, Сухов, Тилль (Голубев, 74), Карп, Фомин, Бизяк, Вомбергар (Кротов, 61).

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Ахметов (Бистрович, 78), Обляков, Влашич, Кучаев, Чалов (Бийол, 62), Сигурдссон.

ЦСКА с 26 баллами занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата России. У "Уфы" 16 очков и 8 строчка.

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