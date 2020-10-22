ЦСКА не смог обыграть "Вольфсберг" в Лиге Европы

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с австрийским "Вольфсбергом" со счетом 1:1. Счет в начале встречи открыл Адольфо Гайч, но в конце первого тайма равновесие восстановил Михаэль Линдль.

"Вольфсберг" Австрия – ЦСКА Россия - 1:1 (1:1)

Голы: Гайч, 5 - 0:1, Линдль, 42 (с пенальти) - 1:1

"Вольфсберг": Кофлер, Новак, Шерцер (Павелич, 84), Лочошвили, Баумгартнер, Верницниг (Перец, 73), Линдль, Тафернер, Ляйтгеб, Дьенг (Шмербек, 78), Йовелич.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Васин (Дзагоев, 46), Дивеев, Тикнизян (Эджуке, 46), Влашич (Бистрович, 87), Кучаев (Ахметов, 77), Марадишвили, Зайнутдинов, Обляков, Гайч (Чалов, 61).

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