ЦСКА не смог предоставить "Рубину" автобус. Команда добиралась до отеля на такси

ЦСКА не смог предоставить "Рубину" автобус для того, чтобы команда добралась до отеля. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Завтра, 22 августа, состоится матч 4-го тура РПЛ между клубами.

По данным источника, "армейцы" на правах хозяина должны были предоставить автобус казанцам. В итоге футболистам "Рубина" пришлось добираться до отеля на такси.

"В 18:07 мы прилетели в Москву, но автобуса не было. Мы позвонили водителю, который должен был встретить команду. Он сказал, что опаздывает и все еще едет. Было решено ехать на такси. Водитель в итоге приехал в аэропорт только спустя час после нашего прилета", - сказали в пресс-службе "Рубина".

Встреча состоится в Москве и начнется - в 20:00 (мск).

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