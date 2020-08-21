ЦСКА не смог предоставить "Рубину" автобус. Команда добиралась до отеля на такси

Теги цска москварубин

ЦСКА не смог предоставить "Рубину" автобус. Команда добиралась до отеля на такси

ЦСКА не смог предоставить "Рубину" автобус для того, чтобы команда добралась до отеля. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Завтра, 22 августа, состоится матч 4-го тура РПЛ между клубами.

По данным источника, "армейцы" на правах хозяина должны были предоставить автобус казанцам. В итоге футболистам "Рубина" пришлось добираться до отеля на такси.

"В 18:07 мы прилетели в Москву, но автобуса не было. Мы позвонили водителю, который должен был встретить команду. Он сказал, что опаздывает и все еще едет. Было решено ехать на такси. Водитель в итоге приехал в аэропорт только спустя час после нашего прилета", - сказали в пресс-службе "Рубина".

Встреча состоится в Москве и начнется - в 20:00 (мск).

А еще: ЦСКА увеличит предложение по хавбеку "Спортинга"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" работает над расторжением контрактов Игуаина и Хедиры

"Ювентус" работает над расторжением контрактов Игуаина и Хедиры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов