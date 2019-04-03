ЦСКА не спешит продлевать контракт с Дзагоевым

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ЦСКА не спешит продлевать контракт с Дзагоевым

ЦСКА может расстаться с полузащитником Аланом Дзагоевым, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб пока не готов предложить игроку новый контракт, так как он в данный момент восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена. Клуб готов обсудить этот вопрос ближе к лету. Сам хавбек при этом не прочь провести переговоры с другими клубами.

Нынешний контракт Дзагоева с ЦСКА истекает ближайшим летом, поэтому он может достаться другому клубу бесплатно.

28-летний Дзагоев является воспитанником ЦСКА и выступает за клуб с 2008 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей и отдал одну результативную передачу.

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