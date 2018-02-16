ЦСКА не станет препятствовать проходу поклонников "Спартака" на игру с "Црвеной Звездой"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сделал публичное заявление о том, что клуб не станет препятствовать проходу на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой" болельщиков "Спартака".

Первая игра завершилась вничью 0:0. Ответная встреча пройдет 21 февраля.

"Думаю, ЦСКА не станет препятствовать проходу поклонников "Спартака" на игру с "Црвеной". В любом случае я надеюсь на благоразумие болельщиков – кто бы ни пришел на гостевой сектор. Нам уже совсем скоро предстоит провести чемпионат мира, поэтому не стоит давать повод европейским СМИ и политикам для разговоров о том, что российские фанаты что-то натворили. Надеюсь, все пройдет нормально, и если болельщики "Спартака" приедут поддержать "Црвену" в матче с нашей командой, обойдется без провокаций. Потому что это будет провокация не против ЦСКА, а против России", - отметил он.

Напомним, что фанаты "Спартак" является клубом-побратимом "Црвены Звезды".

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