ЦСКА не сумел обыграть "Арсенал" в седьмом туре РПЛ

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Московский ЦСКА вновь потерял очки в РПЛ. На этот раз подопечные Алексея Березуцкого не сумели на вызде обыграть тульский "Арсенал".

"Арсенал" - ЦСКА - 2:2

Голы: Дивеев, 0:1 – 5, Марков, 1:1 – 18, Новосельцев, 2:1 – 66, Чалов, 2:2 – 74.

"Арсенал": Коченков, Суханов, Новосельцев, Сокол, Степанов, Хлусевич, Кангва (Давиташвили, 60), Чаушич, Костадинов (Камболов, 82), Ткачев, Марков (Панченко, 67).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Бийол, Зайнутдинов (Ахметов, 60), Обляков, Дзагоев (Бистрович, 60), Мухин (Яковлев, 76), Кучаев (Набабкин, 46), Заболотный (Чалов, 32), Эджуке.

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