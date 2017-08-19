ЦСКА не сумел прервать беспроигрышную серию "Урала"

Московский ЦСКА в рамках седьмого тура РФПЛ встретился с "Уралом". Армейцы на этой неделе провели тяжелый матч в Швейцарии против "Янг Бойз", теперь же им пришлось лететь в Екатеринбург. График у ЦСКА тяжелый, ведь уже в среду им предстоит сыграть ответный матч квалификации Лиги чемпионов, от которого будет зависеть, попадут ли россияне в групповой этап. Тем не менее Гончаренко не стал делать ротацию, выпустив на матч с "Уралом" фактически основной состав.

Матч стартовал в неспешном темпе, команды часто нарушали правила, до ворот же практически не доходили. "Урал" успешно сдержал ЦСКА и даже владел инициативой. Хозяева поля поджимали соперника, чаще били по воротам. Армейцы же считанное количество раз подходили к штрафной Годзюра. В первом тайме гости лишь дважды пробили по воротам, но так и не попали в створ. Был подан только лишь один угловой. "Урал" же взял на вооружение тактику дальних ударов, пристреливался Бикфалви и Ильин, но Акинфеев без особых проблем ловил мяч.

Во втором тайме Гончаренко усилил игру, выпустив на поле Витиньо, армейцы действительно заиграли активнее, но и "Урал" не оставался в стороне. Акинфеев спас свою команду после выстрела Бавина из-за штрафной, гости на это ответили навесом Витиньо на Дзагоева, который головой расстреливал Годзюра, но вратарь "Урала" сумел среагировать и мяч отразил. К 65 минуте ЦСКА переломил ход игры, заставив "Урал" отбиваться, однако ничего сверхъестественного не предложил. Атаки были достаточно академичными, хозяева хоть и прижались к своим воротам, все равно не паниковали. ЦСКА нагнетал обстановку, но опасных моментов создать не мог. Лишь перед самым финальным свистком. После скидки Чалова из-за штрафной пробил Витиньо, но Годзюр снова продемонстрировал всем свою реакцию, выудив мяч из угла ворот.

"Урал" снова не проиграл, ЦСКА же потерял очки, хотя вряд ли потратил много сил. Теперь армейцам необходимо готовиться к игре с "Янг Бойз".

"Урал" – ЦСКА 0:0

"Урал": Годзюр, Балажиц, Ароян, Меркулов, Кулаков, Фидлер (Портнягин, 82), Бикфалви, Чантурия, Бавин (Емельянов, 68), Григорьев (Евсеев, 62), Ильин.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Набабкин, Васин, Дзагоев (Чалов, 64), Головин (Миланов, 52), Вернблум, Натхо, Фернандес, Оланаре (Витиньо, 52).

Вячеслав Горбачев

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