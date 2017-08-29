ЦСКА не сумел приобрести хавбека "Гента" Эсити

ЦСКА проявлял интерес к нигерийскому полузащитнику "Гента" Андерсону Эсити, сообщает Complete Sports Nigeria.

По сведениям издания, российский клуб предлагал за футболиста 6 миллионов евро, но получил отказ.

В минувшем сезоне 23-летний Эсити провел за "Гент" 35 матчей и не забил ни одного гола.

Не пропустите: "Наполи" отказал ЦСКА в трансфере форварда Сапаты. | http://soccernews.ru