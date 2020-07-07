ЦСКА не устраивает предложение "Вольфсбурга" по трансферу Федора Чалова
"Вольфсбург" ведет переговоры о переходе нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает Metaratings.
По данным источника, немецкий клуб предложил за футболиста 13 миллионов евро, но эта сумма не устраивает "армейцев". Руководство ЦСКА считает, что за форварда можно получить больше, так как прошлым летом "Кристал Пэлас" предлагал за него 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Чалов провел за ЦСКА 35 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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