ЦСКА не устроило первое предложение "Ювентуса" по Головину

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ЦСКА не устроило первое предложение "Ювентуса" по ГоловинуМосковский ЦСКА не устроило первое предложение туринского "Ювентуса" по своему полузащитнику Александру Головину.

Так, по сведениям сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, "старая синьора" была готова выложить за 22-летнего хавбека 17 миллионов евро без учета различного рода бонусов. Однако армейцы данное предложение отклонили.

Напомним, отец Головина прокомментировал возможный переход сына в "Ювентус". | soccernews.ru

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