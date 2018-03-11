ЦСКА не вылетел из Грозного из-за угрозы теракта



ЦСКА не может вернуться в Москву из Грозного, где сегодня клуб победил "Ахмат" (3:0) в матче 22-го тура чемпионата России.

Самолет с армейцами не вылетел из Грозного из-за угрозы теракта.

Борт находится в аэропорту уже два часа.

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