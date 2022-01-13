ЦСКА не взял Ахметова на зимний сбор в Испанию
Фото инстаграм Ильзата Ахметова
Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов не попал в список игроков, которые отправились на сбор команды в испанский Кампоамор.
Причина отсутствия 24-летнего футболиста в составе пока неизвестна.
Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков, Владимир Шайхутдинов;
Защитники: Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хёрдур Магнуссон, Яка Бийол, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Вадим Конюхов, Максим Елеев;
Полузащитники: Максим Мухин, Алан Дзагоев, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Эмиль Бохинен, Иван Обляков, Егор Ушаков;
Нападающие: Фёдор Чалов, Владислав Яковлев, Антон Заболотный.
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