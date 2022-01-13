ЦСКА не взял Ахметова на зимний сбор в Испанию

Теги цска москваильзат ахметов

ЦСКА не взял Ахметова на зимний сбор в Испанию

Фото инстаграм Ильзата Ахметова

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов не попал в список игроков, которые отправились на сбор команды в испанский Кампоамор.

Причина отсутствия 24-летнего футболиста в составе пока неизвестна.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков, Владимир Шайхутдинов;

Защитники: Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хёрдур Магнуссон, Яка Бийол, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Вадим Конюхов, Максим Елеев;

Полузащитники: Максим Мухин, Алан Дзагоев, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Эмиль Бохинен, Иван Обляков, Егор Ушаков;

Нападающие: Фёдор Чалов, Владислав Яковлев, Антон Заболотный.

Не пропустите: Агент Языджи подтвердил, что игрок близок к ЦСКА. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дани Алвес стал рекордсменом Эль Класико

Дани Алвес стал рекордсменом Эль Класико

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов