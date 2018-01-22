ЦСКА не заинтересован в подписании Пепе

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ЦСКА не заинтересован в подписании ПепеМосковский ЦСКА не заинтересован в подписании защитника украинской "Звезды" Сесе-Франка Пепе, информирует СЭ.

По сведениям издания, 21-летний бек, проходивший просмотр в стане армейцев на испанском сборе, не подошел клубу. Француз уже покинул расположение ЦСКА. Участия во вчерашнем контрольном матче против норвежской "Валеренги" он не принимал.

Напомним, у Слуцкого есть несколько вариантов для продолжения его карьеры. | soccernews.ru

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