ЦСКА не заинтересован в подписании Пепе

Московский ЦСКА не заинтересован в подписании защитника украинской "Звезды" Сесе-Франка Пепе, информирует СЭ.

По сведениям издания, 21-летний бек, проходивший просмотр в стане армейцев на испанском сборе, не подошел клубу. Француз уже покинул расположение ЦСКА. Участия во вчерашнем контрольном матче против норвежской "Валеренги" он не принимал.

Напомним, у Слуцкого есть несколько вариантов для продолжения его карьеры. | soccernews.ru