ЦСКА - о матче с "Рубином": "Необычно! Примем Слуцкого в качестве соперника"

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ЦСКА - о матче с "Рубином": "Необычно! Примем Слуцкого в качестве соперника"

Пресс-служба ЦСКА перед матчем 28-го тура РПЛ с "Рубином" напомнил, что казанский клуб тренирует бывший главный наставник "армейцев" Леонид Слуцкий.

Встреча запланирована на 12 июля. Матч состоится в Москве на "ВЭБ Арене".

"Необычный матч-дэй! Сегодня впервые примем Леонида Викторовича на "ВЭБ Арене" в качестве соперника", – написал ЦСКА

ЦСКА с 46 баллами располагается на 3 месте в турнирной таблице. У "Рубина" 33 балла и 11 строчка.

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