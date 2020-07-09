ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках в следующем сезоне
Московский ЦСКА гарантировал себе участие в еврокубках в следующем сезоне.
"Армейцы" при любом раскладе не опустятся ниже пятого места, поэтому клуб точно сыграет в Лиге Чемпионов или Лиге Европы.
ЦСКА выступит в еврокубках в 19-й раз подряд, что является рекордом для российских клубов.
После 27 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. На данный момент москвичи проходят в квалификацию Лиги Чемпионов.
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|АЕК
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|Маккаби Хайфа
|6
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|1
|Милан
|6
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|Депортиво Ла-Корунья
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|Ланс
|6
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|Бавария Мюнхен
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|2
|Группа H
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|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
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