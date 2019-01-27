ЦСКА обнародовал календарь игр на втором сборе

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ЦСКА обнародовал календарь игр на втором сборе

ЦСКА проводит второй сбор в испанском Кампоаморе.

Отметим, что сбор будет длиться до 7 февраля и клуб опубликовал календарь контрольный матчей.

29 января - "Нордшелланд" (Дания), 18:00 (мск)
2 февраля - "Сарпсборг" (Норвегия), 19:00
6 февраля - "Одд" (Норвегия), 19:00
7 февраля - "Согндал" (Норвегия), 14:00.

Напомним, что после первого круга ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ и отстает от лидирующего "Зенита" на 4 очка.

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