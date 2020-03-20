ЦСКА обновил обложку в Facebook из-за коронавируса

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ЦСКА обновил обложку в Facebook из-за коронавируса

Пресс-служба московского ЦСКА обновила обложку в Facebook из-за коронавируса. Теперь на ней присутствуют игроки "армейцев" в масках на фоне коронавируса.

На фото изображены вратарь Игорь Акинфеев, защитник Марио Фернандес, полузащитники Никола Влашич и Алан Дзагоев.

"Мы - ЦСКА, мы победим", - говорится в сообщении.

В данный момент игроки московского клуба вынуждены тренироваться в домашних условиях из-за карантина, который был введен в связи с угрозой распространения китайского коронавируса COVID-19. Чемпионат России приостановлен до 10 апреля.

Не пропустите: Игрокам ЦСКА запретили уезжать из Москвы. | http://soccernews.ru
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