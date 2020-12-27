ЦСКА обнулил голосование за лучшего игрока

На сайте ПФК ЦСКА продолжается голосование за лучшего игрока команды в ноябре-декабре.

Еще в пятницу интернет-паблик ВГИК разместил в различных соцсетях ссылку голосование. В постах просили поддержать конкретно одного игрока - защитника Виктора Васина. К моменту призыва, лидировал хавбек Никола Влашич, который набрал 21% голосов.

За короткий промежуток времени Васин смог возглавить рейтинг, набрав около 10 тысяч голосов. Однако, затем был замечен взлет активности при голосовании за Игоря Дивеева. Отмечается необычный всплеск количества участников опроса. Если в сентябре было 12 544 человек, в октябре 13 447, то уже по данным на 00:30 субботы проголосовали больше 50 тысяч человек.