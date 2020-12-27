ЦСКА обнулил голосование за лучшего игрока

Теги цска москвавиктор васинникола влашич

ЦСКА обнулил голосование за лучшего игрокаНа сайте ПФК ЦСКА продолжается голосование за лучшего игрока команды в ноябре-декабре.

Еще в пятницу интернет-паблик ВГИК разместил в различных соцсетях ссылку голосование. В постах просили поддержать конкретно одного игрока - защитника Виктора Васина. К моменту призыва, лидировал хавбек Никола Влашич, который набрал 21% голосов.

За короткий промежуток времени Васин смог возглавить рейтинг, набрав около 10 тысяч голосов. Однако, затем был замечен взлет активности при голосовании за  Игоря Дивеева. Отмечается необычный всплеск количества участников опроса. Если в сентябре было 12 544 человек, в октябре 13 447, то уже по данным на 00:30 субботы проголосовали больше 50 тысяч человек.

В ЦСКА приняли решение остановить голосование и обнулить результаты. После возобновления опроса лидирует Влашич (2530 голосов, 19%), потом идет Бактиер Зайнутдинов (1556 голосов, 12%), третий – Игорь Акинфеев (1531 голос, 11%). У Васина 812 голосов (6%), у Дивеева – 839 (6%).

Читать также: Защитник ЦСКА Карпов назвал свою цель в футболе | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Озил может перейти в "Ювентус"

Озил может перейти в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов