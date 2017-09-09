ЦСКА обошел "Спартак" по количеству гостевых побед в чемпионатах России

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ЦСКА обошел "Спартак" по количеству гостевых побед в чемпионатах России

В матче 9-го тура чемпионата России ЦСКА на выезде обыграл "Амкар" со счетом 1:0.

Эта победа стала 174-й гостевой для армейцев и клуб обошел лидера по этому показателю в чемпионатах России "Спартак" (173).

Кроме того, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в 100-м гостевом выигранном матче и стал первым игроком в истории чемпионатов России, достигшим этой отметки в составе одного клуба.

Также ЦСКА одержал 250-ю победу без пропущенных мячей в чемпионатах России.

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9 Уфа 8 10
10 Урал 8 9
11 Динамо Москва 8 8
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