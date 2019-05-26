ЦСКА обошел "Спартак" в чемпионате России и попал в групповой турнир Лиги Европы

Завершились два матча 30-го тура чемпионата России. ЦСКА на своем поле разгромил "Крылья Советов", а "Спартак" на выезде уступил "Оренбурге".

В итоге ЦСКА финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, и благодаря этому завоевал прямую путевку в групповой турнир Лиги Европы. "Спартак" занял пятое место и начнет путь в Лиге Европы с квалификации. "Оренбург" завершил сезон на восьмой позиции, "Крылья" - на 13-й, и сыграют в стыковых матчах с клубом из ФНЛ за место в РПЛ.

ЦСКА – "Крылья Советов" - 6:0 (1:0)

Голы: Чалов, 4 - 1:0, Магнуссон, 48 - 2:0, Бийол, 52 - 3:0, Сигурдссон, 56 - 4:0, Чалов, 73 - 5:0, Обляков, 80 - 6:0

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Родриго Бекао (Васин, 53), Магнуссон, Фернандес, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Бийол (Нисимура, 58), Дивеев, Чалов.

"Крылья Советов": Конюхов, Полуяхтов, Зотов, Бурлак, Самарджич, Антон, Рабиу (Киселев, 63), Ткачук, Тимофеев, Яковлев, Шейдаев.

"Оренбург" – "Спартак" - 2:0 (1:0)

Голы: Рикарду Алвеш, 8 - 1:0, Кулишев, 90+4 - 2:0

"Оренбург": Довбня, Терехов, Козлов (Афонин, 57), Малых, Шахов, Попович, Мишкич, Рикарду Алвеш (Кулишев, 68), Сиваков, Деспотович, Сутормин.

"Спартак": Максименко, Айртон, Джикия, Ещенко, Гапонов, Мельгарехо, Гулиев (Мелкадзе, 57), Ташаев (Глушенков, 61), Зобнин, Умяров, Зе Луиш.

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