ЦСКА обратился к болельщикам после пятой потери очков подряд

Пресс-служба московского ЦСКА в твиттере обратилась к фанатам команды.

В микроблоге армейцев опубликован пост следующего содержания: "Всё ещё будет. Будь с ЦСКА".

Напомним, что ЦСКА не может победить на протяжении пяти официальных матчей - 1 ничья и 4 поражения.

В турнирной таблице РПЛ столичная команда занимает пятое место. Что касается Лиги Европы, то москвичи проиграли все три поединка с общим счётом 1:8.

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