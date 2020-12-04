ЦСКА обратился к болельщикам после вылета из Лиги Европы

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ЦСКА обратился к болельщикам после вылета из Лиги Европы

Московский ЦСКА опубликовал короткое обращение, адресованное болельщикам команды.

"Всё ещё будет. Южный ветер ещё подует. Спасибо за поддержку", - написали армейцы в твиттере на следующий день после вылета из Лиги Европы.

Напомним, что ЦСКА после домашнего поражения от "Вольфсберга" потерял шансы на выход в плей-офф ЛЕ.

При этом в РПЛ столичная команда находится в группе лидеров вместе с "Зенитом" и "Спартаком".

Не пропустите: Три сезона подряд ЦСКА вылетает из еврокубков по итогам группового этапа. | http://soccernews.ru
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