ЦСКА обратился к болельщикам после вылета из Лиги Европы
Московский ЦСКА опубликовал короткое обращение, адресованное болельщикам команды.
"Всё ещё будет. Южный ветер ещё подует. Спасибо за поддержку", - написали армейцы в твиттере на следующий день после вылета из Лиги Европы.
Всё ещё будет. Южный ветер ещё подует.— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 4, 2020
Спасибо за поддержку #мыЦСКА pic.twitter.com/MH1JD1Q5jR
Напомним, что ЦСКА после домашнего поражения от "Вольфсберга" потерял шансы на выход в плей-офф ЛЕ.
При этом в РПЛ столичная команда находится в группе лидеров вместе с "Зенитом" и "Спартаком".
Не пропустите: Три сезона подряд ЦСКА вылетает из еврокубков по итогам группового этапа. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Калиниченко: "Украинцы всегда играли в футбол лучше россиян"
-
"Манчестер Юнайтед" не будет делать громких трансферов зимой
-
Кутепов рассказал, до какой скорости разгоняется на своём "Лексусе"
-
Сафонов включён в команду недели Лиги Чемпионов по версии WhoScored
-
Клопп - лучший тренер 2020 года по версии ESPN
-
Суд по делу Широкова опять перенесён
-
Опубликовано видео, как сын Аршавина играет в футболке "Спартака"
-
Оливье Жиру признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
ЦСКА обратился к болельщикам после вылета из Лиги Европы
-
"Наполи" нацелился на хавбека "Челси"
-
"Ницца" уволила Патрика Виейра
-
ESPN признал Месси лучшим нападающим 2020 года
-
Мозес назвал позиции, на которых может играть в "Спартаке"
-
"Атлетико" намерен усилиться форвардом "Наполи"
-
Умер отец братьев Миранчуков
-
"Реал" за три года без Роналду проиграл больше матчей в группе ЛЧ, чем за девять лет при нём
-
Левандовски высказался об отмене "Золотого мяча" в 2020 году
-
Четыре клуба РПЛ ведут борьбу за нападающего "Велеса"
-
"Милан" впервые в истории победил в еврокубках, уступая 0:2 по ходу матча
-
Ахмед Муса выбрал новый клуб