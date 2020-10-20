ЦСКА обратился в ЭСК РФС по поводу двух эпизодов дерби с "Динамо"

ЦСКА отправил обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой разъяснить два эпизода из матча 11-го тура РПЛ против "Динамо".

Во-первых, армейцы требуют рассмотреть момент с ударом Вячеслава Грулева локтем в лицо Вадима Карпова.

Во-вторых, клуб хочет получить оценку решения отменить гол Фёдора Чалова из-за якобы фола Константина Кучаева.

Напомним, что ЦСКА победил со счётом 3:1. Игру обслуживал арбитр Владислав Безбородов.

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